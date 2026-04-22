HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anak 11 Tahun Hanyut di Sungai Ciliwung Diduga Kram saat Berenang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |16:10 WIB
Bocah tenggelam (foto: freepik)
JAKARTA - Seorang anak berusia 11 tahun berinisial AL terseret arus Sungai Ciliwung di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Korban diduga mengalami kram saat berenang sebelum hanyut.

Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, menjelaskan peristiwa nahas itu terjadi pada Selasa (21/4). Korban sebelumnya diketahui tengah berenang bersama lima teman sebayanya.

"Korban bersama lima rekannya berenang menyusuri aliran Sungai Ciliwung menuju wilayah Bukit Duri. Namun, sebelum tiba di rumah pompa Bukit Duri, korban diduga mengalami kram sehingga tidak mampu melanjutkan renang dan akhirnya terseret arus sungai," ujar Desiana, Rabu (22/4/2026).

Desiana menambahkan, unsur SAR gabungan telah dikerahkan untuk melakukan proses pencarian terhadap korban. Namun, hingga Rabu (22/4), korban belum ditemukan.

Adapun pencarian dilakukan dengan penyisiran menggunakan perahu karet di sepanjang aliran Sungai Ciliwung. Petugas SAR juga melakukan pengamatan visual melalui jalur darat hingga radius 4 km dari lokasi kejadian.

"Seluruh personel dan peralatan kami kerahkan, termasuk penggunaan perahu karet dan peralatan pendeteksi bawah air, guna memperbesar peluang menemukan korban secepat mungkin," pungkasnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
