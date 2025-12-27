Kronologi Kapal Wisata Bawa Turis Spanyol Tenggelam di Labuan Bajo

JAKARTA – Kapal wisata Putri Sakinah tenggelam di Selat Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Akibat insiden tersebut, empat turis asal Spanyol dilaporkan masih hilang.

Kepala Kantor SAR Maumere selaku SAR Mission Coordinator (SMC), Fathur Rahman, menjelaskan kapal tersebut tenggelam setelah mengalami mati mesin pada Jumat 26 Desember 2025 malam.

"Sekitar pukul 20.30 Wita, kapal mengalami mati mesin dan kemudian tenggelam," kata Fathur, Sabtu (27/12/2025).

Ia menuturkan, terdapat 11 orang di atas kapal wisata tersebut, terdiri atas enam turis asal Spanyol, empat kru kapal, dan satu pemandu wisata. Kapal diketahui tenggelam saat dalam perjalanan menuju Pulau Padar.

"Kapal berangkat dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar untuk melanjutkan perjalanan wisata sekitar pukul 20.00 Wita. Namun nahas, kapal mengalami mati mesin dan tenggelam," ujarnya.

Fathur menerangkan, tujuh penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat pada dini hari. Proses evakuasi dilakukan oleh kapal wisata lain serta Tim SAR Gabungan.

"Tiga orang penumpang dievakuasi oleh Kapal Nepton dan empat orang dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan. Sementara itu, empat WNA asal Spanyol masih dalam pencarian hingga saat ini," ungkapnya.