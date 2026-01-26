Kapal Feri Membawa 350 Orang Tenggelam di Filipina Selatan, Setidaknya 15 Korban Tewas

MANILA — Sebuah feri dengan lebih dari 350 orang di dalamnya tenggelam pada Senin (26/1/2026) dini hari di dekat sebuah pulau di Filipina selatan. Tim penyelamat telah menyelamatkan setidaknya 316 penumpang dan menemukan 15 jenazah, kata para pejabat.

M/V Trisha Kerstin 3, sebuah feri kargo dan penumpang antarpulau, sedang berlayar menuju Pulau Jolo di selatan Provinsi Sulu dari kota pelabuhan Zamboanga dengan 332 penumpang dan 27 awak kapal ketika tampaknya mengalami masalah teknis dan tenggelam setelah tengah malam, kata pejabat penjaga pantai.

Komandan Penjaga Pantai Romel Dua mengatakan bahwa feri tersebut tenggelam dalam cuaca baik sekitar satu mil laut (hampir 2 kilometer) dari Desa Pulau Baluk-Baluk di Provinsi Basilan. Banyak di antara korban selamat dibawa ke desa tersebut.

"Ada seorang petugas keselamatan penjaga pantai di atas kapal dan dialah yang pertama kali menghubungi serta memberi tahu kami untuk mengerahkan kapal penyelamat," kata Dua kepada Associated Press. Ia menambahkan bahwa petugas keselamatan tersebut selamat.

Kapal penjaga pantai dan angkatan laut, bersama dengan pesawat pengintai, helikopter Black Hawk angkatan udara, serta armada kapal nelayan melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di lepas pantai Basilan, kata Dua.