Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gunungan Sampah di Tempat Pembuangan Cebu Longsor, 11 Orang Tewaskan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |17:49 WIB
Gunungan Sampah di Tempat Pembuangan Cebu Longsor, 11 Orang Tewaskan
Lokasi longsoran sampah di tempat pembuangan Binaliw, Cebu, Filipina. (Foto: Angkatan Bersenjata Filipina/X)
A
A
A

MANILA – Longsoran sampah di sebuah tempat pembuangan di Filipina menewaskan setidaknya 11 orang, dengan lebih dari 20 lainnya masih hilang. Jumlah korban tewas diperkirakan masih akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu.

Dilansir BBC, longsor terjadi di pembuangan sampah Binaliw di Kota Cebu, Filipina pada akhir pekan lalu saat lebih dari 100 pekerja berada di lokasi. Tim penyelamat sejauh ini telah menarik 12 orang yang terluka dari reruntuhan, tetapi puluhan orang masih hilang.

Seorang pejabat pemadam kebakaran setempat sebelumnya mengatakan bahwa kecil kemungkinan "orang-orang masih hidup" tiga hari setelah "berton-ton reruntuhan runtuh menimpa mereka".

Namun "tanda-tanda kehidupan" terdeteksi di reruntuhan selama pencarian pada Senin, (12/1/2026) kata Walikota Kota Cebu Nestor Archival dalam sebuah wawancara dengan GMA News. Dia menambahkan bahwa para pejabat tetap dalam "mode penyelamatan".

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/338/3194351//demo-eFcW_large.jpg
Demo Dicuekin, Mahasiswa Ngamuk Buang Sampah 2 Truk ke Kantor Wali Kota Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/25/3193618//sampah-1qs6_large.jpg
Malaysia Perketat Aturan Buang Sampah, Warganya Kini Punya Kebiasaan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193093//tangsel-OJ4b_large.jpg
Masalah Sampah di Tangsel, Benyamin: Penanganannya Bakal Diperkuat dari Hulu ke Hilir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193018//sampah-CmXT_large.jpg
Duh! Sampah Jakarta Capai 91,41 Ton saat Malam Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192892//truk_tertimpa_sampah_tpst_bantargebang-cGr6_large.jpeg
Gunungan Sampah TPST Bantargebang Longsor, Tiga Truk Tertimbun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190151//tumpukan_sampah_ditutupi_terpal_di_ciputat-uRBV_large.png
Pemkot Tangsel Minta Maaf soal Tumpukan Sampah, Janji Angkut Sebelum Tahun Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement