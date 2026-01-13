Gunungan Sampah di Tempat Pembuangan Cebu Longsor, 11 Orang Tewaskan

MANILA – Longsoran sampah di sebuah tempat pembuangan di Filipina menewaskan setidaknya 11 orang, dengan lebih dari 20 lainnya masih hilang. Jumlah korban tewas diperkirakan masih akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu.

Dilansir BBC, longsor terjadi di pembuangan sampah Binaliw di Kota Cebu, Filipina pada akhir pekan lalu saat lebih dari 100 pekerja berada di lokasi. Tim penyelamat sejauh ini telah menarik 12 orang yang terluka dari reruntuhan, tetapi puluhan orang masih hilang.

Seorang pejabat pemadam kebakaran setempat sebelumnya mengatakan bahwa kecil kemungkinan "orang-orang masih hidup" tiga hari setelah "berton-ton reruntuhan runtuh menimpa mereka".

Namun "tanda-tanda kehidupan" terdeteksi di reruntuhan selama pencarian pada Senin, (12/1/2026) kata Walikota Kota Cebu Nestor Archival dalam sebuah wawancara dengan GMA News. Dia menambahkan bahwa para pejabat tetap dalam "mode penyelamatan".