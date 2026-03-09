Korban Tewas Longsor Gunung Sampah Bantargebang Jadi 5 Orang, 4 Warga Masih Hilang

JAKARTA – Tim SAR kembali menemukan satu korban longsor di tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi kembali ditemukan pada Senin (9/3). Korban terbaru ditemukan pada pukul 12.05 WIB hari ini.

"Sekitar pukul 12.05 WIB satu korban kembali ditemukan dalam kondisi meninggal dunia," ujar Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, Senin (9/3/2026).

Desiana menyampaikan korban langsung diangkut ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selanjutnya korban akan segera diidentifikasi.

"Langsung dibawa menuju RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi," sambungnya.

Dengan demikian, total korban tewas dalam insiden longsor ini menjadi lima orang. Sebelumnya, tim SAR Gabungan telah menemukan empat korban meninggal dunia.

Adapun hingga saat ini tim SAR Gabungan masih melakukan pencarian di lokasi. Desiana juga menambahkan alat berat seperti Beko dan anjing K9 juga akan dikerahkan untuk membantu pencarian korban.

"Jumlah korban masih terus dalam pendataan berdasarkan keterangan saksi dan pihak keluarga yang kehilangan anggotanya," pungkasnya.