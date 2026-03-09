Update Longsor Gunungan Sampah di Bantargebang, 5 Orang Hilang

JAKARTA - Sebanyak 13 orang menjadi korban longsor di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi. Hingga Senin (9/3/2026) pagi, jumlah korban yang telah ditemukan sebanyak delapan orang.

Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, mengatakan delapan orang tersebut terdiri dari empat orang selamat dan empat lainnya meninggal dunia di lokasi.

"Data korban selamat ada empat orang, ditemukan meninggal dunia empat orang," ujar Desiana, Senin.

Sementara itu, hingga saat ini masih ada lima orang yang dilaporkan hilang. Korban yang masih dicari di antaranya Riki, Hardianto, Ato, Dofir, dan Mr. X. Adapun hingga saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian di lokasi.