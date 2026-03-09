Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Update Longsor Gunungan Sampah di Bantargebang, 5 Orang Hilang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |10:11 WIB
Update Longsor Gunungan Sampah di Bantargebang, 5 Orang Hilang
Longsor gunungan sampah TPST Bantargebang (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 13 orang menjadi korban longsor di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi. Hingga Senin (9/3/2026) pagi, jumlah korban yang telah ditemukan sebanyak delapan orang.

Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, mengatakan delapan orang tersebut terdiri dari empat orang selamat dan empat lainnya meninggal dunia di lokasi.

"Data korban selamat ada empat orang, ditemukan meninggal dunia empat orang," ujar Desiana, Senin.

Sementara itu, hingga saat ini masih ada lima orang yang dilaporkan hilang. Korban yang masih dicari di antaranya Riki, Hardianto, Ato, Dofir, dan Mr. X. Adapun hingga saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian di lokasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205823/gunungan_sampah_longsor-SQRB_large.jpg
7 Fakta Gunungan Sampah Bantargebang Longsor Tewaskan 4 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/340/3200448/longsor-j1J6_large.jpg
Longsor di Wonosobo Jateng, Seorang Warga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/340/3200354/bencana_alam-cGQF_large.jpg
Satu Orang Tewas Akibat Tanah Longsor di Pemalang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199490/longsor-Z5Wu_large.jpg
Longsor Bandung Barat, BNPB Sebut Masih Cari 6 Korban Termasuk Anggota TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/340/3199273/longsor-d79N_large.jpg
Hari Ke-11, Operasi SAR Dilanjutkan di Kawasan Longsor Cisarua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/340/3198893/longsor-RW31_large.jpg
Longsor Bandung Barat, 10 Kantong Jenazah Kembali Ditemukan Tim SAR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement