Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Longsor Bandung Barat, BNPB Sebut Masih Cari 6 Korban Termasuk Anggota TNI

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |05:32 WIB
Longsor Bandung Barat, BNPB Sebut Masih Cari 6 Korban Termasuk Anggota TNI
Longsor Bandung Barat, Jawa Barat (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memastikan sebagian besar korban bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, berhasil ditemukan. Hingga saat ini, terdapat enam korban yang masih dalam proses pencarian.

“Kejadian yang terakhir tanah longsor yang terjadi di Cisarua. Alhamdulillah ini hari kedelapan, jadi sebagian besar sudah ditemukan, sudah ditemukan,” kata Suharyanto dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

“Jadi yang masih kami cari adalah enam jiwa, ini termasuk personel dari instansi militer, jadi masuk di dalamnya,” ujarnya.

Menurutnya, proses pencarian tersebut relatif cepat jika dibandingkan dengan kejadian serupa di wilayah lain. Dia mencontohkan bencana longsor di Banjarnegara dan Cilacap yang memiliki jumlah korban lebih sedikit, namun proses pencariannya membutuhkan waktu lebih lama.

“Itu termasuk cukup cepat karena dibandingkan dengan longsor yang terjadi di Banjarnegara dan Cilacap yang jumlah korbannya lebih sedikit, ini kami bisa mendapatkan lebih banyak, dan mudah-mudahan enam lagi ini bisa kami temukan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tuturnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/340/3199273/longsor-d79N_large.jpg
Hari Ke-11, Operasi SAR Dilanjutkan di Kawasan Longsor Cisarua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/340/3198893/longsor-RW31_large.jpg
Longsor Bandung Barat, 10 Kantong Jenazah Kembali Ditemukan Tim SAR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/340/3198788/pemerintah-YhbN_large.jpg
7 Kantong Jenazah Korban Longsor Cisarua Kembali Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/340/3198377/longsor_bandung_barat-SJ6N_large.jpg
Tim SAR Kembali Evakuasi 3 Korban Longsor Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/340/3198268/longsor-RT9l_large.jpg
Pencarian Korban Longsor Bandung Barat Terkendala Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197795/longsor-qLWH_large.jpg
Tim DVI Berhasil Identifikasi 20 Jenazah Korban Longsor Bandung Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement