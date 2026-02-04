Longsor Bandung Barat, BNPB Sebut Masih Cari 6 Korban Termasuk Anggota TNI

JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memastikan sebagian besar korban bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, berhasil ditemukan. Hingga saat ini, terdapat enam korban yang masih dalam proses pencarian.

“Kejadian yang terakhir tanah longsor yang terjadi di Cisarua. Alhamdulillah ini hari kedelapan, jadi sebagian besar sudah ditemukan, sudah ditemukan,” kata Suharyanto dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

“Jadi yang masih kami cari adalah enam jiwa, ini termasuk personel dari instansi militer, jadi masuk di dalamnya,” ujarnya.

Menurutnya, proses pencarian tersebut relatif cepat jika dibandingkan dengan kejadian serupa di wilayah lain. Dia mencontohkan bencana longsor di Banjarnegara dan Cilacap yang memiliki jumlah korban lebih sedikit, namun proses pencariannya membutuhkan waktu lebih lama.

“Itu termasuk cukup cepat karena dibandingkan dengan longsor yang terjadi di Banjarnegara dan Cilacap yang jumlah korbannya lebih sedikit, ini kami bisa mendapatkan lebih banyak, dan mudah-mudahan enam lagi ini bisa kami temukan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tuturnya.

(Arief Setyadi )