Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pencarian Korban Longsor Bandung Barat Terkendala Cuaca

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |11:51 WIB
Pencarian Korban Longsor Bandung Barat Terkendala Cuaca
Proses evakuasi longsor di Cisarua, Bandung Barat (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Tim SAR Gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian korban bencana longsor di wilayah Bandung Barat, Jawa Barat pada Kamis (29/1/2026). Operasi ini telah memasuki hari keenam sejak pertama kali dilakukan.

“Kita akan melanjutkan pencarian tak berbeda dari yang kemarin,” kata Direktur Operasi Basarnas, Laksma TNI Y. Bramantyo N.

Bramantyo menjelaskan, proses pencarian masih menghadapi sejumlah kendala, terutama akibat kondisi cuaca dan faktor alam. Beberapa titik masih berpotensi terjadi longsor susulan sehingga membatasi pergerakan tim di lapangan.

“Permasalahannya di kondisi cuaca, alam sehingga kita tidak bisa maksimal, walaupun kita kemarin walaupun dua body pack. Namun, mudah-mudahan hari ini bisa lebih,” ujarnya.

Pada operasi hari ini, Tim SAR Gabungan mengerahkan sebanyak 17 alat berat untuk mendukung upaya pencarian dan evakuasi korban.

Berdasarkan data terbaru, hingga Rabu 28 Januari pukul 16.00 WIB, total korban yang berhasil dievakuasi mencapai 53 body pack. Sementara itu, sekitar 27 korban lainnya masih dinyatakan dalam pencarian.

Adapun korban yang telah berhasil diidentifikasi oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) hingga 27 Januari 2026 pukul 18.30 WIB tercatat sebanyak 38 orang.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197795/longsor-qLWH_large.jpg
Tim DVI Berhasil Identifikasi 20 Jenazah Korban Longsor Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197696/viral-fuA9_large.jpg
23 Marinir Tertimbun Longsor, Operasi Pencarian Kerahkan Alat Berat dan Anjing Pelacak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197611/dpr_ri-ufEv_large.jpg
DPR Desak Investigasi Penyebab Longsor di Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197583/tim_sar-kKn6_large.jpg
80 Orang Hilang Diduga Tertimbun Longsor Bandung Barat, Pencarian Fokus di Dua Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197568/longsor-e5yc_large.jpg
Longsor Bandung Barat: 17 Orang Tewas, 11 Teridentifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197547/longsor-6dKU_large.jpg
Cegah Bencana Susulan, Warga Terdampak Longsor Cisarua Bakal Direlokasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement