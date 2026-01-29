Pencarian Korban Longsor Bandung Barat Terkendala Cuaca

JAKARTA – Tim SAR Gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian korban bencana longsor di wilayah Bandung Barat, Jawa Barat pada Kamis (29/1/2026). Operasi ini telah memasuki hari keenam sejak pertama kali dilakukan.

“Kita akan melanjutkan pencarian tak berbeda dari yang kemarin,” kata Direktur Operasi Basarnas, Laksma TNI Y. Bramantyo N.

Bramantyo menjelaskan, proses pencarian masih menghadapi sejumlah kendala, terutama akibat kondisi cuaca dan faktor alam. Beberapa titik masih berpotensi terjadi longsor susulan sehingga membatasi pergerakan tim di lapangan.

“Permasalahannya di kondisi cuaca, alam sehingga kita tidak bisa maksimal, walaupun kita kemarin walaupun dua body pack. Namun, mudah-mudahan hari ini bisa lebih,” ujarnya.

Pada operasi hari ini, Tim SAR Gabungan mengerahkan sebanyak 17 alat berat untuk mendukung upaya pencarian dan evakuasi korban.

Berdasarkan data terbaru, hingga Rabu 28 Januari pukul 16.00 WIB, total korban yang berhasil dievakuasi mencapai 53 body pack. Sementara itu, sekitar 27 korban lainnya masih dinyatakan dalam pencarian.

Adapun korban yang telah berhasil diidentifikasi oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) hingga 27 Januari 2026 pukul 18.30 WIB tercatat sebanyak 38 orang.

(Arief Setyadi )