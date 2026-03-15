Pemudik Mulai Ramai di Pelabuhan Merak

CILEGON - Satu pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1477 Hijriah/2026, sejumlah pemudik mulai berdatangan ke Pelabuhan Merak untuk menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera pada Sabtu (14/3/2026).

Pantauan Okezone, sejumlah pemudik mulai berdatangan sekitar pukul 20.30 WIB. Hal itu terlihat dari kendaraan roda empat, baik pribadi maupun kendaraan umum, yang mulai memadati beberapa dermaga di Pelabuhan Merak dengan tipe penyeberangan reguler.

Meski para pemudik sudah mulai berdatangan, situasi arus mudik di Pelabuhan Merak secara umum terpantau cenderung lengang. Antrean kendaraan hanya terlihat di beberapa dermaga saja, tempat para pemudik menunggu untuk masuk ke dalam kapal.

Situasi lengang tersebut menjadi salah satu alasan pemudik memilih melakukan perjalanan pada malam hari untuk menyeberang di Pelabuhan Merak. Seperti yang dilakukan oleh Bella, seorang pemudik asal Tangerang yang melakukan perjalanan mudik menuju Lampung.

Ia mengatakan arus lalu lintas dari titik keberangkatannya di Tangerang menuju Pelabuhan Merak masih lancar dan tidak terjadi kemacetan. Selain itu, saat memasuki area pelabuhan, ia juga tidak mengalami kendala seperti kepadatan atau antrean kendaraan.

“Lancar alhamdulillah enggak ada macet. Alhamdulillah enggak ada sih (kepadatan atau antrean kendaraan di pelabuhan),” kata Bella di Pelabuhan Merak, Sabtu.

Bella mengaku memilih mudik lebih awal bersama keluarga untuk menghindari potensi kemacetan arus lalu lintas maupun antrean kendaraan di pelabuhan. Terlebih, ia sebagai pelajar telah mendapatkan libur lebaran dari sekolahnya.