Survei Indikator Ungkap Deretan Program Pemerintah Sukses Kawal Mudik 2026

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |21:57 WIB
Survei Indikator Ungkap Deretan Program Pemerintah Sukses Kawal Mudik 2026
Ilustrasi mudik (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Berbagai program strategis pemerintah berjalan efektif saat penyelenggaraan mudik Lebaran 2026. Sebab, dianggap mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi puluhan juta pemudik, sehingga mencerminkan tingginya kepuasan masyarakat.

Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia melalui tatap muka yang dilakukan pada 29 Maret hingga 4 April 2026 dengan 1.200 responden dan tingkat kepercayaan 95 persen, ditemukan publik memberikan apresiasi tinggi terhadap sejumlah program pemerintah dan memiliki tingkat kesadaran (awareness) yang signifikan.

Menurut Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Hendro Prasetyo, keberhasilan mudik kali ini tak lepas dari kebijakan pemerintah yang tepat sasaran. Program yang paling dikenal dan dirasakan dampaknya adalah bantuan logistik dan transportasi.

Data survei menunjukkan 59% masyarakat mengetahui Program Bantuan Pangan berupa beras 10 kg dan 2 liter minyak goreng. Selain itu, program Mudik Gratis juga memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, yaitu 55%. 

"Mudik Gratis menjadi program yang paling membantu di mata pemudik. Keterlibatan berbagai instansi secara masif berhasil mengurangi beban biaya transportasi sekaligus menekan risiko di jalan raya," ujar Hendro saat memaparkan hasil survei bertajuk Evaluasi Publik Terhadap Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026 secara virtual, Selasa (7/4/2026).

