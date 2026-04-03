Polisi Gelar 41 One Way hingga 39 Contraflow Selama Arus Mudik-Balik Lebaran

JAKARTA - Polri melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas (lalin) selama momen arus mudik dan balik Lebaran 2026. Diskresi itu dilakukan guna memecah potensi kepadatan akibat melonjaknya volume kendaraan.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut rekayasa lalin di antaranya 41 one way tingkat lokal maupun nasional hingga contraflow. "Dalam mendukung kelancaran arus mudik dan balik, Polri juga telah melakukan berbagai rekayasa lalu lintas, antara lain pengalihan arus sebanyak 205 kali, contraflow 39 kali, one way lokal 39 kali, serta one way nasional sebanyak dua kali," kata Isir, Jumat (3/4/2026).

Selain itu, pergerakan penumpang angkutan umum juga mengalami peningkatan di seluruh moda transportasi, yakni terminal naik 11,41 persen, stasiun 8,06 persen, bandara 6,99 persen, dan pelabuhan 15,51 persen.

Isir menyebut capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan mudik. “Pelaksanaan pengamanan dan pelayanan mudik Lebaran 2026 secara umum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatnya mobilitas masyarakat yang dapat terlayani dengan aman dan lancar,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.