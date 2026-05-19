Tragis! Fortuner WNA China Tabrak Sopir Bajaj hingga Tewas di Jakbar

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas melibatkan Toyota Fortuner dan Bajaj di Jalan Jembatan Batu, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat. Akibatnya, sopir bajaj berinisial MGA (34) meninggal dunia.

“Korban MGA, pengemudi bajaj, mengalami luka pada bagian kepala dan wajah, perut, dan pergelangan kaki kanan,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat Joko Siswanto kepada wartawan, Senin (18/5/2026).

Joko menjelaskan, kecelakaan itu terjadi pada sekitar pukul 00.24 WIB dini hari tadi. Kecelakaan berawal ketika Fortuner yang dikendarai WN China berinisial QX (46) melaju dari arah Barat ke Timur.

"Setibanya di dekat Stasiun (Jakarta) Kota, menabrak kendaraan bajaj yang sedang berhenti di sebelah kiri sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," ujar dia.

Korban sempat dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Namun, nyawanya tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan.