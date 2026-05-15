Tragis! Tiga Pelajar Tewas Ditabrak Truk, Sopir Kabur

JAKARTA - Tiga remaja tewas usai tertabrak truk di perempatan Jalan Raya Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat (15/5/2026).

Namun nahas, usai kejadian sopir truk yang menabrak ketiga korban langsung melarikan diri, dan hingga kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian.

Peristiwa kecelakaan maut tersebut sempat terekam kamera handphone warga. Dalam video yang beredar, truk terlihat langsung tancap gas meninggalkan lokasi setelah menabrak korban.

Warga yang berada di lokasi mengaku sempat tercengang melihat kondisi para korban sehingga tidak sempat melakukan pengejaran terhadap kendaraan pelaku. Setelah petugas datang ke lokasi, ketiga korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke kamar jenazah RSUD Jombang.

Ketiga korban diketahui bernama Rendra Alif (15), pelajar asal Desa Gondanglegi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk; Zaki Absal (15), pelajar asal Desa Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Surabaya; serta Vanezyo (15), pelajar asal Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro.