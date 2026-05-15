Lagi Ganti Ban, Truk Diseruduk Truk di Tol Dalam Kota Tewaskan 1 Orang

JAKARTA - Satu orang tewas dalam kecelakaan sesama truk di Jalan Tol Dalam Kota (Dalkot). Kecelakan maut itu terjadi pada Jumat (15/5/2026).

Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Rieki Indra Brata Manggala, menyatakan kejadian itu terjadi di KM 02.200. Awalnya, truk bermuatan pasir berpelat A 9276 X sedang berhenti di bahu jalan untuk mengganti ban.

Di saat yang bersamaan, truk Hino BG 8926 OI tiba-tiba menabrak truk pasir tersebut dari belakang. "Kendaraan dump truk A 9276 X sedang mengganti ban depan kiri dan sudah di bahu jalan di Km 02+200B, lalu ditabrak truk Hino BG 8026 OI," kata Rieki.

Menurut Rieki, dari hasil analisis pihak kepolisian, sopir truk Hino berkendara dalam keadaan mengantuk sehingga mengalami peristiwa tersebut. Atas kejadian itu, sopir truk bermuatan pasir mengalami luka ringan dan dilarikan ke RS Polri, Jakarta Timur. Sedangkan kernet truk Hino meninggal dunia dan dilarikan ke RSCM.

"Sopir dump truk A-9276-X luka ringan dilarikan ke RS Polri. kernet truk Hino BG-8026-OI meninggal dunia dilarikan ke RSCM," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.