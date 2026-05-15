Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lagi Ganti Ban, Truk Diseruduk Truk di Tol Dalam Kota Tewaskan 1 Orang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |19:21 WIB
Lagi Ganti Ban, Truk Diseruduk Truk di Tol Dalam Kota Tewaskan 1 Orang
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satu orang tewas dalam kecelakaan sesama truk di Jalan Tol Dalam Kota (Dalkot). Kecelakan maut itu terjadi pada Jumat (15/5/2026).

Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Rieki Indra Brata Manggala, menyatakan kejadian itu terjadi di KM 02.200. Awalnya, truk bermuatan pasir berpelat A 9276 X sedang berhenti di bahu jalan untuk mengganti ban.

Di saat yang bersamaan, truk Hino BG 8926 OI tiba-tiba menabrak truk pasir tersebut dari belakang. "Kendaraan dump truk A 9276 X sedang mengganti ban depan kiri dan sudah di bahu jalan di Km 02+200B, lalu ditabrak truk Hino BG 8026 OI," kata Rieki.

Menurut Rieki, dari hasil analisis pihak kepolisian, sopir truk Hino berkendara dalam keadaan mengantuk sehingga mengalami peristiwa tersebut. Atas kejadian itu, sopir truk bermuatan pasir mengalami luka ringan dan dilarikan ke RS Polri, Jakarta Timur. Sedangkan kernet truk Hino meninggal dunia dan dilarikan ke RSCM.

"Sopir dump truk A-9276-X luka ringan dilarikan ke RS Polri. kernet truk Hino BG-8026-OI meninggal dunia dilarikan ke RSCM," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218542/kecelakaan-ybDE_large.jpg
Breaking News! Kecelakaan Maut Terjadi di Tol Dalam Kota, Pengemudi Tewas Terjepit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/340/3217563/kecelakaan_beruntun-pDYg_large.jpg
Mobil Rombongan Turis Singapura Kecelakaan Beruntun di Bromo, 11 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/338/3216835/kecelakaan-WqXC_large.jpg
90 Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Pulang dari RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/340/3216823/kecelakaan-2bCa_large.jpg
Sopir Bus ALS dan Truk Tangki Tewas dalam Kecelakaan di Muratara Sumsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/340/3216814/kecelakaan-EkiS_large.jpg
Kronologi Kecelakaan Maut Bus ALS vs Truk Tangki Minyak di Sumsel, Belasan Korban Hangus Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/340/3216806/kecelakaan-XTzr_large.jpg
Bus ALS dan Mobil Tangki Tabrakan di Sumsel hingga Terbakar Hebat, 16 Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement