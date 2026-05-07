HOME NEWS MEGAPOLITAN

90 Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Pulang dari RS

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |00:06 WIB
Kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
JAKARTA - VP Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus melanjutkan proses pendampingan kepada pelanggan dan keluarga terdampak kejadian di Stasiun Bekasi Timur agar seluruh tahapan penanganan berjalan dengan baik hingga selesai.

Hingga Rabu 6 Mei 2026 pukul 05.00 WIB, tercatat sebanyak 90 pelanggan telah kembali ke rumah, sementara 17 pelanggan masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit.

"Kami terus berkoordinasi dengan rumah sakit, keluarga, serta pihak terkait agar proses pendampingan berjalan dengan baik. Fokus kami saat ini memastikan pelanggan yang masih menjalani perawatan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan, sementara pelanggan yang telah kembali ke rumah juga tetap kami dampingi sesuai kebutuhan," ujar Anne, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, pemantauan kondisi pelanggan terus dilakukan secara berkala agar kebutuhan penanganan dapat terpenuhi secara menyeluruh. KAI tetap membuka layanan klaim atau reimbursement bagi pelanggan yang menjalani pengobatan secara mandiri.

Proses pengajuan dapat dilakukan dengan melampirkan dokumen berupa bukti perjalanan, identitas pelanggan, kuitansi dan rincian biaya pengobatan, resume medis, serta salinan rekening. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, proses klaim akan dikoordinasikan bersama pihak asuransi dengan estimasi penyelesaian paling lambat 21 hari kerja.

Sopir Bus ALS dan Truk Tangki Tewas dalam Kecelakaan di Muratara Sumsel
