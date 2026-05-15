Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Dukono Erupsi Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 2.700 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |18:29 WIB
Gunung Dukono Erupsi Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 2.700 Meter
Gunung Dukono Erupsi Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 2.700 Meter (Dok PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Dukono, Maluku Utara, erupsi pada Jumat (15/5/2026) pukul 18.28 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat tinggi kolom abu teramati sekitar 2.700 meter di atas puncak (sekitar 3.787 m di atas permukaan laut).

1. Gunung Dukono Erupsi

PVMBG mengungkapkan, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 34 mm dan durasi sementara ini ± 2 menit 41 detik.

“Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung,” demikian pernyataan PVMBG dalam keterangan tertulisnya.

PVMBG melaporkan, saat ini Gunung Dukono berada pada Status Level II (Waspada) dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km.

Sementara itu, PVMBG melaporkan mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap.

“Maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono untuk selalu menyediakan masker/penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan,” ujarnya. 
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/340/3218394/gunung_dukono-zUJ9_large.jpg
Gunung Dukono Tercatat 48 Kali Erupsi sejak 9-14 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/337/3218334/gunung_dukono-lSWI_large.jpg
Gunung Dukono Erupsi Pagi Ini, Warga Diimbau Jauhi Kawah Malupang Warirang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/340/3217849/gunung_dukono_erupsi-VyGs_large.jpg
Gunung Dukono Erupsi Pagi Ini, Muntahkan Abu Vulkanik hingga 1.500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217595/gunung_dukono-BFqw_large.jpg
Erupsi Gunung Dukono, Berikut Identitas Belasan Orang yang Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217568/gunung_dukono-dHDh_large.jpg
2 Korban Terakhir Erupsi Gunung Dukono Ditemukan Meninggal, Operasi SAR Ditutup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210711/gunung_dukono-yMeq_large.jpg
Waspada! Aktivitas Gunung Dukono Meningkat, Hujan Abu Vulkanik Intai Masyarakat di Tobelo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement