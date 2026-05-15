Breaking News! Gunung Dukono Kembali Meletus, Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 3.400 Meter

JAKARTA - Gunung Dukono yang berada di di Halmahera Utara, Maluku Utara kembali meletu pada Jumat (15/5/2026) pagi. Asap membubung tinggi dengan ketinggian kolom abu mencapai ± 3.400 m di atas puncak.

“Telah terjadi erupsi Gunung Dukono, Maluku Utara pada tanggal 15 Mei 2026 pukul 08.00 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 3.400 m di atas puncak (± 4.487 m di atas permukaan laut)," tulis PVMBG.

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu. Saat laporan dibuat, Gunung Dukono dilaporkan masih meletus.

Saat ini, Gunung Dukono berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat disekitar Gunung Dukono dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km.