Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gunung Dukono Kembali Meletus, Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 3.400 Meter

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |07:12 WIB
Breaking News! Gunung Dukono Kembali Meletus, Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 3.400 Meter
Gunung Dukono Kembali Meletus/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Gunung Dukono yang berada di di Halmahera Utara, Maluku Utara kembali meletu pada Jumat (15/5/2026) pagi. Asap membubung tinggi dengan ketinggian kolom abu mencapai ± 3.400 m di atas puncak.

Dikutip dari siaran pers PVMBG, Gunung Dukono erupsi pada pagi ini dengan tinggi kolom letusan teramati ± 3.400 m.

“Telah terjadi erupsi Gunung Dukono, Maluku Utara pada tanggal 15 Mei 2026 pukul 08.00 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 3.400 m di atas puncak (± 4.487 m di atas permukaan laut)," tulis PVMBG.

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu. Saat laporan dibuat, Gunung Dukono dilaporkan masih meletus.

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut.," ujarnya.

Saat ini, Gunung Dukono berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat disekitar Gunung Dukono dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217637/gunung-CKjt_large.jpg
2 Jasad WN Singapura Ditemukan Berpelukan dan Tidak Utuh Terhimpit Batu Erupsi Gunung Dukono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/340/3217235/gunung-CHFA_large.jpg
2 WNA Masih Hilang Usai Erupsi Gunung Dukono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/340/3217162/gunung-Zj2C_large.jpg
Gunung Dukono Meletus, Puluhan Pendaki Jadi Korban Diantaranya WN Singapura dan China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/340/3214344/gunung-hzZr_large.jpg
Gunung Dukono Kembali Meletus, Letusan Abu Vulkanik Capai 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/340/3213673/gunung-RGdO_large.jpg
Breaking News! Gunung Dukono di Maluku Utara Meletus, Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158458/gunung_meletus-vxHB_large.jpg
Breaking News! Gunung Dukono Meletus Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 3.500 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement