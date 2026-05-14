HOME NEWS NASIONAL

Gunung Dukono Erupsi Pagi Ini, Warga Diimbau Jauhi Kawah Malupang Warirang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |07:33 WIB
Gunung Dukono saat meletus beberapa waktu lalu (Foto: PVMBG)
JAKARTA - Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, erupsi. Letusan tersebut memuntahkan kolom abu vulkanik setinggi sekitar 3.500 meter di atas puncak gunung.

Dikutip dari laman resmi PVMBG, Gunung Dukono mengalami erupsi pada Kamis (14/5/2026) pukul 07.12 WIT. 

“Telah terjadi erupsi G. Dukono, Maluku Utara pada tanggal 14 Mei 2026 pukul 07:12 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 3.500 m di atas puncak (± 4.587 m di atas permukaan laut)," tulis PVMBG.

PVMBG menjelaskan, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat laut. Hingga laporan dibuat, erupsi masih berlangsung.

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung," ujarnya.

