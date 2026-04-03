Gunung Dukono Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 1,5 Kilometer

HALMAHERA UTARA — Gunung Dukono di Maluku Utara kembali mengalami erupsi pada pukul 11.06 WIT, Jumat (3/4/2026). Letusan ini memuntahkan abu vulkanik setinggi sekitar 1.500 meter di atas puncak.

Petugas Pengamatan Gunung Api, Hanhan Handayani, melaporkan, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal yang mengarah ke barat laut. Hingga laporan ini disusun, aktivitas erupsi masih berlangsung.

Gunung Dukono memang dikenal sebagai salah satu gunung api paling aktif di Indonesia dengan erupsi yang terjadi secara periodik.

Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas, mendaki, maupun mendekati Kawah Malupang Warirang dalam radius 4 kilometer dari pusat erupsi.

Selain itu, warga di sekitar gunung juga diminta selalu waspada terhadap sebaran abu vulkanik yang dapat berubah mengikuti arah angin.

Penggunaan masker atau penutup hidung dan mulut sangat disarankan guna menghindari gangguan pernapasan akibat abu vulkanik.

(Fahmi Firdaus )

