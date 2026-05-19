4 Warga Jadi Korban Ledakan di Gereja Stasi Santo Paulus Nabuni, Kapen Habema: Bukan Granat TNI!

INTAN JAYA – Peristiwa ledakan terjadi di luar lingkungan Gereja Stasi Santo Paulus Nabuni, Mbamogo, Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Akibatnya, empat warga jadi korban luka-luka.

Kapen Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna mengatakan hingga saat ini, tim gabungan masih melakukan pendalaman dan verifikasi di lapangan.

Dikatakan Wirya, granat yang ditemukan di lokasi memiliki karakteristik yang tidak sesuai dengan granat standar yang digunakan TNI. ⁠ ⁠

“TNI tidak menggunakan drone bersenjata untuk menyerang warga sipil, apalagi di area ibadah. ⁠TNI selalu mengedepankan pendekatan keamanan yang humanis dan melindungi masyarakat Papua,” ujar Wirya, Selasa (19/5/2026).

“Kami menyesalkan adanya pemberitaan dan narasi di media sosial yang langsung menuduh TNI/Polri sebagai pelaku. Di sini kami tegaskan bahwa TNI bukan pelaku pengeboman tersebut,”lanjutnya.

Oleh karena itu, dia mengimbau seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi yang berpotensi memprovokasi dan memperkeruh situasi keamanan di Intan Jaya.

“Insiden ini sangat mungkin merupakan aksi provokasi pihak-pihak yang ingin memecah belah TNI dengan masyarakat Papua,”tuturnya.