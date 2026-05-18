Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, Pola Operasinya Pakai Sniper hingga Kode Khusus

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |10:35 WIB
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, Pola Operasinya Pakai Sniper hingga Kode Khusus
Polri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkap aktivitas kampung narkoba di daerah Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam menjalankan bisnis haramnya para pelaku melakukan dengan terstruktur dan organisir. 

“Penjualan loket narkoba Gang Langgar, tersangka yang berperan sebagai sniper (pengawas) berada di depan minimarket akan memberikan kode "masuk masuk" menggunakan tangan secara tersirat,” kata Dir Tipid Narkoba Brigjen Eko Hadi Santoso, Senin (18/5/2026).

Kemudian, sniper alias pengawas seluruhnya saling terhubung dengan handy talky (HT). Alat ini digunakan sebagai upaya untuk saling memberikan informasi terhadap aktivitas penjualan narkoba di Gang Langgar.

“Sepanjang jalan sebelum mencapai ke Blok F terdapat 21 pengawas yang memegang Handy Talky termasuk untuk menuntun pengguna yang akan membeli narkoba di Lapak Gang Langgar Blok F,” ujar Eko.

“Kemudian pada perempatan gang Blok F Gang Langgar, sniper (pengawas) mewajibkan hanya 1 orang pengendara saja yang dapat masuk ke lokasi penjualan narkoba tersebut. Apabila berboncengan salah satu harus turun dan menunggu di perempatan Blok F yang mana diawasi oleh para sniper,” tambah Eko

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kampung narkoba polri Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218866/gang_langgar_samarinda-jHAZ_large.jpg
Sindikat Narkoba Gang Langgar Samarinda Dibawa ke Bareskrim, 11 Orang Ditembak di Kaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218239/narkoba-KLfB_large.jpg
Bareskrim Tangkap Penghubung Bandar Ishak-Eks Kasat Narkoba Polres Kutai Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218146/bareskrim_polri-jLXu_large.jpg
Bareskrim Diyakini Tak Pandang Bulu Bongkar Sindikat Narkoba Kutai Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/338/3218109/penjara-6OF1_large.jpg
Diduga Jadi Kurir Sabu, Sopir Mobil MBG di Depok Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3218024/polri-VlS6_large.jpg
Eks Kasat Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deky Diduga Terlibat Bisnis Narkotika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/340/3217873/kapolda_jambi_irjen_krisno_siregar-er6z_large.jpg
Polda Jambi Bongkar Penyelundupan Sabu dan Vape Yakuza Rp25,9 Miliar, 4 Pelaku Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement