Diduga Jadi Kurir Sabu, Sopir Mobil MBG di Depok Ditangkap Polisi

DEPOK - Polisi menangkap pria berinisial A di wilayah Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Ia ditangkap lantaran diduga menjadi kurir narkoba jenis sabu.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, menjelaskan pelaku A bekerja sebagai sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Betul, kami tangkap sopir MBG, nyambi jadi kurir narkoba jenis sabu, juga pemakai," kata Made Budi, dikutip Rabu (13/5/2026).

Made menerangkan, penangkapan terhadap A berawal dari ditangkapnya seseorang berinisial D yang merupakan pedagang pecel lele. D diamankan di wilayah Kecamatan Tajurhalang, Bogor.

"Dua pelaku, pertama penjual pecel lele inisial D yang ditangkap, lalu dari pengembangan kemudian tangkap A yang merupakan sopir MBG,” ujar dia.