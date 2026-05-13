Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Sebut Program Pilah Sampah Dievaluasi Tiap 2 Pekan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |04:09 WIB
Pramono Sebut Program Pilah Sampah Dievaluasi Tiap 2 Pekan
Pramono Sebut Program Pilah Sampah Dievaluasi Tiap 2 Pekan (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung serius menangani masalah sampah di Ibu Kota. Ia menyebutkan program Pilah Sampah akan dievaluasi setiap dua pekan.

"Saya sudah minta kepada Biro KDH (Kepala Daerah), setiap dua minggu sekali kita akan mengevaluasi perkembangan dari apa gerakan pilah sampah ini," ujar Pramono kepada wartawan, Selasa (12/5/2026).

Program Pilah Sampah tersebut dijalankan berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Melalui aturan itu, Pemprov DKI mendorong agar hanya sampah residu yang dikirim ke TPA Bantargebang.

"Ini kami serius karena ini untuk menangani persoalan sampah yang ada di Jakarta karena Bantargebang sudah tidak mampu lagi," ujar Pramono.

Ia juga meminta pasar-pasar di bawah pengelolaan Pasar Jaya mulai melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Sampah organik nantinya diolah menjadi pupuk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217783/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-ruqJ_large.jpg
Gerakan Pilah Sampah, Pramono Siapkan Sarana-Prasarana di Permukiman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217669/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-cVuz_large.jpg
Pramono Ungkap 153 Pasar di Jakarta Hasilkan 500 Ton Sampah Per Hari, Wajibkan Pemilihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217661/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-u0ci_large.jpg
Pramono Evaluasi Jam Pelaksanaan CFD di Rasuna Said demi Kelancaran Ibadah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/338/3217391/pramono_anung-oUtp_large.jpg
Volume TPST Bantargebang 55 Ton, Pramono Galakkan Gerakan Pemilihan Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/338/3217323/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-zEx2_large.jpg
HUT Ke-219 Keuskupan Agung Jakarta, Pramono: Katedral Punya Peran Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217303/pramono_anung-42ep_large.jpg
Pramono Bakal Tindak Sekolah Swasta Gratis yang Masih Pungut Bayaran 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement