Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

HUT Ke-219 Keuskupan Agung Jakarta, Pramono: Katedral Punya Peran Luar Biasa

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |09:10 WIB
HUT Ke-219 Keuskupan Agung Jakarta, Pramono: Katedral Punya Peran Luar Biasa
HUT Ke-219 Keuskupan Agung Jakarta, Pramono: Katedral Punya Peran Luar Biasa (Danandaya Arya)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri kegiatan Jalan Santai sebagai perayaan syukur atas HUT Ke-219 Keuskupan Agung Jakarta (KAJ), di Gereja Katedral, Jakarta Pusat pada Sabtu (9/5/2026). 

1. Pramono Apresiasi Peran Katedral

Dalam kesempatan itu hadir juga, Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo.

Sebelum melepas peserta jalan santai, Pramono menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini ikut menjaga keamanan dan kenyamanan Jakarta. Menurutnya, Katedral memiliki peran besar dalam menjaga suasana damai dan kerukunan di Ibu Kota.

"Sebagai Gubernur Jakarta, saya berterima kasih bahwa kita semua menjaga Jakarta menjadi aman, nyaman, dan tentunya peran Katedral ini buat Jakarta adalah luar biasa. 219 tahun perjalanan yang panjang, apalagi terakhir-terakhir ini semua melihat bahwa Jakarta selalu menjadi role model," kata Pramono dalam konferensi pers di Gereja Katedral, Sabtu (9/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Pramono juga menyampaikan rasa syukur karena berbagai potensi ketegangan yang sebelumnya kerap muncul kini dapat ditangani dengan baik. Seperti contohnya, berbagai kegiatan keagamaan bisa sukses digelar di Jakarta.

"Saya bersyukur karena hampir semua hal yang dulu menjadi ketegangan, sekarang ini di Jakarta menjadi aman dan nyaman," ucapnya.

"Ketika kita lihat flashback tahun lalu, mulai dari Christmas Carol kolosal, kemudian menyambut Nyepi, Imlek, Ramadan, Idul Fitri, kemudian berbagai kegiatan keagamaan lainnya, alhamdulillah berjalan dengan baik," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217303/pramono_anung-42ep_large.jpg
Pramono Bakal Tindak Sekolah Swasta Gratis yang Masih Pungut Bayaran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217171/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-yeZp_large.jpg
Pramono Tegaskan Masih Rutin Musnahkan Ikan Sapu-Sapu, tapi Tidak Diekspos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3217065/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-c7sJ_large.jpg
Curah Hujan Tinggi saat El Nino, Pramono : Sungai Tetap Dikeruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3217027/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-lwuD_large.jpg
Pramono Kecewa Persija Vs Persib Batal Digelar di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/338/3216547/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-7ihI_large.jpg
Jakarta Gratiskan Pajak Kendaraan Listrik, Pramono : Kami Serius Kurangi Polusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/338/3216425/mobil_listrik-LxYU_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Insentif, Mobil Listrik Bebas Pajak dan Ganjil-Genap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement