HUT Ke-219 Keuskupan Agung Jakarta, Pramono: Katedral Punya Peran Luar Biasa

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri kegiatan Jalan Santai sebagai perayaan syukur atas HUT Ke-219 Keuskupan Agung Jakarta (KAJ), di Gereja Katedral, Jakarta Pusat pada Sabtu (9/5/2026).

1. Pramono Apresiasi Peran Katedral

Dalam kesempatan itu hadir juga, Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo.

Sebelum melepas peserta jalan santai, Pramono menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini ikut menjaga keamanan dan kenyamanan Jakarta. Menurutnya, Katedral memiliki peran besar dalam menjaga suasana damai dan kerukunan di Ibu Kota.

"Sebagai Gubernur Jakarta, saya berterima kasih bahwa kita semua menjaga Jakarta menjadi aman, nyaman, dan tentunya peran Katedral ini buat Jakarta adalah luar biasa. 219 tahun perjalanan yang panjang, apalagi terakhir-terakhir ini semua melihat bahwa Jakarta selalu menjadi role model," kata Pramono dalam konferensi pers di Gereja Katedral, Sabtu (9/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Pramono juga menyampaikan rasa syukur karena berbagai potensi ketegangan yang sebelumnya kerap muncul kini dapat ditangani dengan baik. Seperti contohnya, berbagai kegiatan keagamaan bisa sukses digelar di Jakarta.

"Saya bersyukur karena hampir semua hal yang dulu menjadi ketegangan, sekarang ini di Jakarta menjadi aman dan nyaman," ucapnya.

"Ketika kita lihat flashback tahun lalu, mulai dari Christmas Carol kolosal, kemudian menyambut Nyepi, Imlek, Ramadan, Idul Fitri, kemudian berbagai kegiatan keagamaan lainnya, alhamdulillah berjalan dengan baik," ujarnya.