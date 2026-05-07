Pramono Kecewa Persija Vs Persib Batal Digelar di GBK

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, kecewa atas batalnya laga Persija Jakarta kontra Persib Bandung digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Pertandingan lanjutan BRI Super League 2025/2026 itu kemudian dipindah ke Samarinda, Kalimantan Timur.

1. Pramono Kecewa

"Jadi kemarin saya sudah menyampaikan kalau kecewa pasti kecewa. Saya pribadi kecewa karena saya berharap bahwa pertandingan bisa diadakan di Jakarta," ujar Pramono kepada wartawan, Kamis (7/4/2026).

Pramono enggan menanggapi isu batalnya laga 'el classico' tersebut karena adanya acara ormas GRIB Jaya di kawasan Kompleks GBK. Ia mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan itu yang berlangsung bersamaan di Istora Senayan.

"Saya enggak mau berspekulasi karena terus terang saya enggak tahu kalau ada acara GRIB. Secara pribadi ya saya enggak tahu," ucapnya.

Pramono juga tidak ingin berpolemik terkait batalnya pertandingan di GBK. Menurutnya, ia telah mendengar langsung alasan dari pihak-pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan pertandingan.

"Tetapi, saya tidak mau berpolemik terhadap hal itu karena saya tahu dan saya, reasoning atau alasan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berkompeten untuk penyelenggaraan ini saya sudah mendengarkan secara langsung," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

