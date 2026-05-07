Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Haji Ilegal, 10 WNI Ditangkap di Arab Saudi

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |04:10 WIB
Kasus Haji Ilegal, 10 WNI Ditangkap di Arab Saudi
Kasus Haji Ilegal (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Sebanyak 10 warga negara Indonesia (WNI) ditangkap di Arab Saudi dalam sepekan terakhir karena diduga terlibat praktik promosi dan jual beli haji ilegal. Pemerintah menegaskan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berjalan di negara tersebut.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Maria Assegaff, mengatakan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari KJRI Jeddah. Penindakan juga menyasar warga negara asing lain yang terlibat praktik serupa.

“Pemerintah Indonesia mendukung penuh kebijakan Arab Saudi, La Haj bila Tasrih (tidak ada haji tanpa izin resmi). Jika ada WNI yang menghadapi proses hukum, penanganannya sepenuhnya kami serahkan kepada otoritas hukum Arab Saudi. Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan intervensi,” ujar Maria, Rabu (6/5/2026).

Ia menambahkan, penindakan tidak hanya berlaku bagi calon jemaah, tetapi juga pihak yang mengorganisir, memfasilitasi, mempromosikan, atau mengambil keuntungan dari praktik haji ilegal.

Di dalam negeri, Satgas Haji Ilegal yang melibatkan Kementerian Haji dan Umrah, Polri, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus melakukan pengawasan di titik-titik pemberangkatan strategis.

“Operasi Satgas Haji Ilegal telah menggagalkan sejumlah keberangkatan yang diduga terkait haji ilegal. Ini bentuk kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan eksploitasi berkedok keberangkatan haji,” kata Maria.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Haji Haji 2026 Haji Ilegal
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216833//prabowo-HQVp_large.jpg
Prabowo Doakan Jamaah Haji Indonesia Mabrur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/398/3216866//jamaah_haji_indonesia-1jqh_large.jpeg
Update Haji 2026: 10 Jemaah Wafat, Puluhan Dirawat di RS Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/320/3216807//purbaya-8xj0_large.jpg
Purbaya Naik Haji, Siapkan Doa Khusus untuk Ekonomi RI: 3 Tahun Lagi Kita Kaya Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/398/3216782//ilustrasi-8qcG_large.jpg
Daftar 5 Negara dengan Biaya Haji Termurah di Dunia, Indonesia Termasuk?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/398/3216737//ilustrasi-GHjr_large.jpg
Memahami Ketentuan Berihram: Apakah Memakai Jam Tangan Diperbolehkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/398/3216447//ilustrasi-ZjXY_large.jpg
Daftar 5 Negara dengan Biaya Haji Termahal di Dunia 2026, Nomor 1 Tak Disangka!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement