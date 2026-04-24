103 Sekolah Swasta di Jakarta Gratis pada Tahun Ajaran 2026/2027, Ini Daftar Lengkapnya

103 Sekolah Swasta di Jakarta Gratis pada Tahun Ajaran 2026/2027, Ini Daftar Lengkapnya (Ilustrasi/Dok Okezone)

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghadirkan program sekolah swasta gratis untuk sekolah yang berada di wilayah Ibu Kota. Sebanyak 103 sekolah swasta akan gratis dimulai pada tahun ajaran 2026/2027.

1. 103 Sekolah Swasta Gratis

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menyampaikan sekolah swasta itu bisa menyelenggarakan pendidikan secara gratis melalui bantuan pembiayaan dari Pemprov DKI Jakarta. Sebanyak 103 sekolah itu juga meliputi jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2026 tentang Penerima dan Besaran Pendanaan Pendidikan Satuan Pendidikan Swasta Tahun Anggaran 2026.

"Program ini semakin memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi warga Jakarta," ujar Nahdiana, Jumat (24/4/2026).

Ia menambahkan sekolah-sekolah swasta yang baru ditetapkan sebagai satuan penerima bantuan dari Pemprov Jakarta akan diberikan bantuan pendanaan sejak Juli 2026 atau pada tahun ajaran baru mendatang.

"Satuan Pendidikan Swasta Penerima Baru yaitu sekolah swasta yang baru ditetapkan untuk pertama kali akan diberikan pendanaan mulai dari bulan Juli 2026 sampai dengan Desember 2026," kata Nahdiana.

Berikut daftar lengkap sekolah swasta gratis di Jakarta:

A. Satuan Pendidikan Swasta Penerima Lanjutan

1. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat

a. SMP Muhammadiyah 32

b. SMKS Citra Utama

c. SMA Lamaholot

d. SLB B-C Alfiany

e. SMP Al Inayah

f. SMP Al Hasanah

g. SMKS Maarif Jakarta

h. SMAS Budi Murni 2

2. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat

a. SMP Triwibawa

b. SMKS YP IPPI Petojo

c. SMKS At Taqwa Jakarta

d. SMAS At Taqwa Jakarta

e. SMP Trisula Perwari 2

f. SMKS Taman Siswa 2

g. SMK Katolik Sint Joseph

h. SMAS Taman Madya I Jakarta