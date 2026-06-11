KPK Buka Suara soal Isu Beredarnya Nama-Nama Besar Terseret Kasus MBG

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara atas munculnya lebih dari 20 nama yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan, nama Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto turut disebut dalam daftar tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan terdapat dua informasi yang beredar di media sosial terkait hal tersebut. "Informasi pertama menyebut sejumlah pihak dikaitkan dengan perkara MBG, salah satunya, Pimpinan KPK. Informasi kedua, relatif lebih lengkap, karena menyebut sumber, serta dugaan peran para pihak dalam perkara MBG. Di mana pada informasi yang kedua ini tidak ada unsur pimpinan ataupun insan KPK di dalam list nama yang beredar," kata Budi, Rabu (10/6/2026).

Budi pun mengimbau masyarakat untuk selalu mencermati dengan baik dan proporsional setiap informasi yang beredar di media sosial.

"Terkait salah satu pimpinan KPK, Pak Fitroh Rochcayanto, yang disebut memiliki yayasan dan dikaitkan dengan perkara MBG, dengan salah satu tersangka yaitu Sdr. Sony Sonjaya, kami sampaikan bahwa Pak Fitroh Rochcayanto tidak mengenal saudara Sony Sonjaya," ujarnya.

"Kemudian terkait yayasan-nya, sudah dibentuk jauh sebelum adanya program MBG. Yayasan ini fokus bergerak dalam berbagai kegiatan sosial, seperti pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar," sambungnya.