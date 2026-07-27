Kapal Cahaya Fitrah Tenggelam di Konawe Utara, Begini Kronologinya!

KENDARI - Kapal Motor (KM) Cahaya Fitrah 03 tenggelam akibat diterjang badai di perairan Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Tim Rescue Basarnas Kendari mengevakuasi 11 nelayan yang berada di kapal tersebut.

Mereka diselamatkan di antara Pulau Labengki dan Pulau Tiga setelah 3 jam terombang-ambing di lautan lepas. Diperoleh informasi, kapal nelayan bermuatan ikan tersebut mengalami kebocoran saat tengah berlayar dari Pulau Panimbawa menuju Kota Kendari.

Diduga kuat, cuaca buruk dan terjangan gelombang tinggi membuat lambung kapal mengalami kerusakan parah hingga akhirnya tenggelam dan tidak dapat melanjutkan pelayaran.

"Setelah menerima laporan darurat, Tim Rescue Basarnas Kendari langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian," ujar Kasi Operasi Basarnas Kendari, Saiful Wijanarta, Minggu (26/7/2026).

Sekitar pukul 05.15 WITA, seluruh korban berhasil ditemukan selamat pada jarak sekitar 3,6 mil laut dari titik lokasi awal kejadian.

Petugas SAR mengevakuasi satu per satu nelayan korban kapal tenggelam dari tengah laut menggunakan Rigid Inflatable Boat (RIB) untuk dibawa menuju Dermaga Basarnas Kendari.