Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapal Cahaya Fitrah Tenggelam di Konawe Utara, Begini Kronologinya!

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |02:00 WIB
Kapal Cahaya Fitrah Tenggelam di Konawe Utara, Begini Kronologinya!
Ilustrasi Kapal Tenggelam/ist
A
A
A

KENDARI - Kapal Motor (KM) Cahaya Fitrah 03 tenggelam akibat diterjang badai di perairan Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Tim Rescue Basarnas Kendari mengevakuasi 11 nelayan yang berada di kapal tersebut.

Mereka diselamatkan di antara Pulau Labengki dan Pulau Tiga setelah 3 jam terombang-ambing di lautan lepas. Diperoleh informasi, kapal nelayan bermuatan ikan tersebut mengalami kebocoran saat tengah berlayar dari Pulau Panimbawa menuju Kota Kendari.

Diduga kuat, cuaca buruk dan terjangan gelombang tinggi membuat lambung kapal mengalami kerusakan parah hingga akhirnya tenggelam dan tidak dapat melanjutkan pelayaran.

"Setelah menerima laporan darurat, Tim Rescue Basarnas Kendari langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian," ujar Kasi Operasi Basarnas Kendari, Saiful Wijanarta, Minggu (26/7/2026).

Sekitar pukul 05.15 WITA, seluruh korban berhasil ditemukan selamat pada jarak sekitar 3,6 mil laut dari titik lokasi awal kejadian.

Petugas SAR mengevakuasi satu per satu nelayan korban kapal tenggelam dari tengah laut menggunakan Rigid Inflatable Boat (RIB) untuk dibawa menuju Dermaga Basarnas Kendari.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/340/3232304//tim_sar_berhasil_mengevakuasi_seluruh_penumpang_dan_awak_kapal-sihk_large.jpg
Dihantam Cuaca Buruk, Kapal Wisata Bawa 11 WNA Tenggelam di Perairan Teluk Tomini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/18/3231271//ilustrasi-XDGc_large.jpeg
Feri Tua Membawa 133 Orang Terbalik di Pantai Atlantik, 66 Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/340/3231053//tim_sar_gabungan-3MZn_large.jpg
Dua Korban KM Nurul Salsa Ditemukan Selamat, 18 Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/340/3231051//tim_sar_gabungan_masih_melakukan_pencarian_korban_km_nurul_salsa-G4s8_large.jpg
Dua Korban KM Nurul Salsa Ditemukan Selamat, Terdampar di Pulau Balaloho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/340/3230655//basarnas-COjs_large.jpg
24 Orang Hilang, Basarnas Telusuri Titik Kecelakaan KM Nurul Salsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/340/3230594//viral-IgVY_large.jpg
KM Nurul Salsa Tenggelam di Selayar, 1 Tewas dan 46 Penumpang Berhasil Dievakuasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement