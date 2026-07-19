Dua Korban KM Nurul Salsa Ditemukan Selamat, Terdampar di Pulau Balaloho

JAKARTA - Tim SAR Gabungan berhasil menemukan kembali dua korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan sebelah barat Pulau Polassi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kedua korban tersebut, yakni seorang perempuan bernama Nurmiati (46) dan pria bernama Jasmal (24), ditemukan dalam keadaan selamat setelah terdampar di Pulau Balaloho.

Saat ini, kedua korban sedang dievakuasi oleh KRI Marlin 877 dan dalam perjalanan menuju Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Basarnas Makassar, Andi Sultan, mengungkapkan bahwa penemuan kedua korban merupakan hasil dari upaya pencarian yang terus dilakukan secara intensif oleh seluruh unsur SAR gabungan.

"Alhamdulillah, pada hari kelima operasi SAR kembali ditemukan dua korban dalam keadaan selamat di Pulau Balaloho. Korban ditemukan oleh KM Bari Baria 05 dan saat ini bersama KRI Marlin 877 sedang dievakuasi menuju Pelabuhan Benteng. Kami terus mengoptimalkan seluruh unsur dan alut yang terlibat agar korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan," kata Sultan dalam keterangannya, Minggu (19/7/2026).

Dengan ditemukannya dua korban tersebut, data sementara korban KM Nurul Salsa tercatat menjadi 59 orang selamat, 1 orang meninggal dunia, dan 18 orang lainnya masih dalam proses pencarian.

Operasi SAR masih terus berlangsung dengan mengerahkan seluruh potensi SAR gabungan. Pencarian hari kelima dilakukan pada area seluas 1.305 nautical mile persegi yang dibagi ke dalam empat sektor pencarian. Operasi ini didukung oleh KN SAR Puntadewa 250, KN SAR Pacitan 102, KRI Marlin 877, KRI Hiu 634, serta unsur TNI, Polri, BPBD, Syahbandar, dan kapal-kapal nelayan setempat.

Basarnas Makassar berharap kondisi cuaca dan perairan yang saat ini dipengaruhi gelombang setinggi 2 hingga 3 meter tidak mengurangi semangat seluruh personel SAR dalam melaksanakan pencarian hingga seluruh korban berhasil ditemukan.

(Rahman Asmardika)

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