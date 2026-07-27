3 Begal Sadis Bersenjata Tajam Ditangkap, Lukai Korban Pakai Celurit di Bekasi

KARAWANG – Polisi menangkap kawanan begal bersenjata tajam yang beraksi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tiga pelaku yang tak segan melukai korbannya tersebut dibekuk di sebuah rumah kontrakan di kawasan Batujaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan tiga tersangka berinisial KM alias Marko, RI alias Doni, dan MS, beserta barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit dan sepeda motor hasil kejahatan.

Kapolsek Sukatani AKP Nano mengatakan, hasil pemeriksaan awal, komplotan ini juga mengaku baru saja melancarkan aksi serupa di wilayah Cikarang Timur pada hari yang sama saat mereka ditangkap.

"Kami menduga komplotan sadis ini telah berulang kali beraksi di berbagai wilayah hukum Kabupaten Bekasi, termasuk Kecamatan Pebayuran dan Cikarang Timur," katanya, Minggu (26/7/2026).

Aksi kejahatan komplotan begal ini terungkap berawal dari laporan seorang pengendara motor yang menjadi korban pembegalan di Jalan Raya Banjarsari, Kecamatan Sukatani.

Saat itu, korban sedang mengendarai sepeda motor seorang diri dari arah Tambelang menuju Sukatani. Namun di tengah jalan yang sepi, korban mendadak dipepet oleh para pelaku. Tanpa basa-basi, pelaku mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis celurit.