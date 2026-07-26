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Kronologi Bentrok Dua Kelompok di Menteng Jakpus Tewaskan 1 Orang, Berawal Beli Nasi Uduk

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |15:09 WIB
Kronologi Bentrok Dua Kelompok di Menteng Jakpus Tewaskan 1 Orang, Berawal Beli Nasi Uduk
Ilustrasi bentrok warga (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Bentrokan antarkelompok warga di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026), bermula dari perselisihan di sebuah tempat makan yang kemudian berujung aksi saling serang. Dalam insiden tersebut, satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami kondisi kritis.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra menjelaskan, berdasarkan penyelidikan sementara, keributan diawali ketika sekelompok orang datang untuk membeli sarapan di sebuah warung nasi uduk.

"Jadi ada kelompok dari yang diserang ini datang mau beli sarapan, kemudian mungkin tidak dilayani dengan baik atau tidak berkenan, sehingga menggeber kendaraannya. Kemudian dia pergi, kemudian datang lagi dengan membawa teman-temannya merusak gerobak penjual nasi uduk atau sarapan tersebut," ujar Roby.

Perusakan tersebut kemudian memicu aksi balasan dari warga sekitar hingga berkembang menjadi bentrokan antarkelompok. "Kemudian dari kejadian perusakan tempat penjualan itu, dibalas oleh warga sekitar menyerang tempat dari kelompok tersebut, nah sehingga terjadilah keributan tersebut," katanya.

Polisi menerima laporan mengenai bentrokan tersebut sekitar pukul 10.00 WIB. Petugas dari Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Menteng kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan.

"Kami dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng menerima laporan tadi pagi jam 10.00 terkait perkelahian atau keributan yang terjadi antara dua kelompok warga yang ada di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan," kata Roby.

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