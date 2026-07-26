Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bentrok Maut Dua Kelompok Warga di Menteng Jakpus, Satu Orang Tewas

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |14:51 WIB
Bentrok Maut Dua Kelompok Warga di Menteng Jakpus, Satu Orang Tewas
Bentrok dua kelompok warga di Menteng, Jakarta Pusat (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bentrok antarkelompok warga terjadi di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026). Akibat peristiwa tersebut, satu orang meninggal dunia dan satu lainnya kritis.

Pantauan di lokasi, garis polisi terpasang di area yang diduga menjadi pusat keributan. Lokasi tersebut berupa lahan kosong yang oleh warga sekitar kerap dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul atau basecamp sekelompok pemuda.

Dampak bentrokan terlihat dari sejumlah sepeda motor yang terbakar hangus. Kursi-kursi berserakan di sekitar lokasi, sebagian tembok bangunan tampak runtuh, sementara pecahan kaca botol terlihat di sejumlah titik. Anggota Brigade Mobile (Brimob) juga masih berjaga di sekitar lokasi untuk melakukan pengamanan.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra mengatakan, polisi menerima laporan mengenai keributan tersebut sekitar pukul 10.00 WIB.

"Kami dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng menerima laporan tadi pagi pukul 10.00 terkait perkelahian atau keributan yang terjadi antara dua kelompok warga yang ada di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan," kata Roby di lokasi.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/338/3232389/viral-omkR_large.jpg
Bentrok Dua Kelompok Pecah di Menteng Jakpus, 1 Rumah dan Motor Dibakar Massa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/340/3231024/viral-uYJR_large.jpg
Bentrok Warga Pecah di Flores Timur NTT, 3 Orang Tewas dan Puluhan Rumah Dibakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/338/3220577/viral-CilR_large.jpg
Bentrok Warga Pecah di Klender, Polisi Sita Petasan Hingga Busur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/340/3218676/bentrok_warga_di_jayawijaya-1ihl_large.jpg
Bentrok Warga Pecah di Jayawijaya Papua, Ada Korban Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/340/3217552/bentrok-tFD5_large.jpg
Bentrok Dua Desa di Flores Timur, 12 Rumah Terbakar dan 6 Warga Tertembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/340/3201494/ilustrasi-OSPN_large.jpg
Bentrok TNI-Polri di Papua, Danpuspom: Sudah Dimediasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement