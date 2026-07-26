Bentrok Maut Dua Kelompok Warga di Menteng Jakpus, Satu Orang Tewas

Bentrok dua kelompok warga di Menteng, Jakarta Pusat (Foto: Jonathan S/Okezone)

JAKARTA - Bentrok antarkelompok warga terjadi di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026). Akibat peristiwa tersebut, satu orang meninggal dunia dan satu lainnya kritis.

Pantauan di lokasi, garis polisi terpasang di area yang diduga menjadi pusat keributan. Lokasi tersebut berupa lahan kosong yang oleh warga sekitar kerap dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul atau basecamp sekelompok pemuda.

Dampak bentrokan terlihat dari sejumlah sepeda motor yang terbakar hangus. Kursi-kursi berserakan di sekitar lokasi, sebagian tembok bangunan tampak runtuh, sementara pecahan kaca botol terlihat di sejumlah titik. Anggota Brigade Mobile (Brimob) juga masih berjaga di sekitar lokasi untuk melakukan pengamanan.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra mengatakan, polisi menerima laporan mengenai keributan tersebut sekitar pukul 10.00 WIB.

"Kami dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng menerima laporan tadi pagi pukul 10.00 terkait perkelahian atau keributan yang terjadi antara dua kelompok warga yang ada di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan," kata Roby di lokasi.