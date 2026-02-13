Bentrok TNI-Polri di Papua, Danpuspom: Sudah Dimediasi

JAKARTA - Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto mengatakan, bentrok TNI dan Polri di Mappi, Papua Selatan, telah diselesaikan melalui mediasi. Permasalahan antara kedua institusi dinyatakan selesai.

"Jadi sudah diselesaikan dan sudah dimediasi antara TNI dengan Polri," ucap Yusri di Mabes TNI, Jakarta Timur, Jumat (13/2/2026).

Ia menuturkan, pertikaian ini dipicu adanya miskomunikasi antar-prajurit. Menurutnya, prajurit muda biasanya memiliki tingkat emosi yang tinggi sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

"Tentara-tentara sekarang ini kan muda-muda, jadi kadang-kadang energinya terlalu banyak sehingga ada miskomunikasi sedikit sehingga muncul. Tapi itu sudah diselesaikan," ujar dia.

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono menjelaskan, peristiwa bermula dari aksi pengendara sepeda motor yang beberapa kali melakukan penggeberan serta melontarkan ucapan tidak pantas di sekitar area penjagaan Yonif sejak 6–11 Februari 2026. Insiden ini terjadi di sekitar Marseling Area 2 Yonif TP 819/PIBP, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi.