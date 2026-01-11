Jakmania dan Bobotoh Bentrok di Depok Gara-Gara Petasan

JAKARTA - Pendukung atau suporter klub sepakbola Persija dan Persib terlibat bentrok di wilayah Sawangan, Depok, Jawa Barat, pada Minggu (11/1/2026).

1. Jakmania dan Bobotoh Bentrok

Sebagaimana tayangan video yang viral di medsos, tampak puluhan pendukung Persija atau The Jakmania mendatangi sebuah rumah sembari meneriakkan ke rumah pendukung Persib atau Bobotoh.

Terkait peristiwa itu, Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi menyebut bentrokan terjadi saat laga Persib melawan Persija di Stadion GBLA Bandung.

"Hari Minggu tanggal 11 Januari 2026 pukul 17.00 WIB telah terjadi keributan antara suporter Persija dengan pendukung Persib di wilayah hukum Polsek Bojongsari," kata Made Budi kepada wartawan.

Ia menjelaskan, saat ituThe Jak Sawangan sedang nonton bareng di Cafe Teras Singgah dengan jumlah massa sekitar 50 orang.

Insiden bermula ketika Persib unggul 1-0 atas Persija terdengar suara petasan dan didengar oleh massa yang sedang menonton. Setelahnya massa mendatangi sumber suara dan mengetahui jika yang menyalakan petasan merupakan pendukung Persib.

Ketika itu sempat terjadi kericuhan, namun masih dapat dilerai oleh Binmas dan Ketua RW sehingga situasi kondusif. Meski begitu, selang 20 menit kembali datang sekitar 100 orang suporter Persija lainnya ke rumah suporter Persib tersebut.