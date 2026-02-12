Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Landa Kendal Jateng, 1.430 KK Terdampak dan Ribuan Rumah Tergenang

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |11:57 WIB
Banjir Landa Kendal Jateng, 1.430 KK Terdampak dan Ribuan Rumah Tergenang
Banjir di Kendal Jateng (foto: dok ist)
JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan penanganan banjir di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Perkembangan terkini menunjukkan tren penurunan debit air di sejumlah wilayah terdampak.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan beberapa titik genangan telah surut. Sementara itu, sebagian wilayah lainnya masih tergenang dengan ketinggian air yang bervariasi dan berangsur menurun.

Secara rinci, di Kecamatan Boja kondisi air telah surut. Di Kecamatan Kaliwungu Selatan, Desa Kedungsuren dan Desa Darupono masih terdapat genangan setinggi 10–20 sentimeter, namun dilaporkan mulai surut.

Di Kecamatan Ngampel, Desa Rejosari terpantau tergenang dengan ketinggian air 10–80 sentimeter dan mulai berangsur surut. Desa Ngampel Kulon masih tergenang 10–80 sentimeter, sedangkan Desa Ngampel Wetan 30–100 sentimeter. Desa Sudipayung mencatat genangan 10–20 sentimeter.

 

BNPB Banjir Banjir Kendal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/338/3201156//wilayah_bekasi_kebanjiran-qrcf_large.jpg
