HOME NEWS NUSANTARA

Detik-Detik Pesawat Smart Air PK-SNR Diberondong Tembakan KKB Papua hingga Tewaskan 2 Pilot

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |16:19 WIB
Detik-Detik Pesawat Smart Air PK-SNR Diberondong Tembakan KKB Papua
Detik-Detik Pesawat Smart Air PK-SNR Diberondong Tembakan KKB Papua
A
A
A

PAPUA – Detik-detik Pesawat Smart Air PK-SNR yang Ditembak KKB Papua di Bandara Koroway Batu, Boven Digoel, Papua Selatan, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Rabu (11/2/2026). Dalam peristiwa tersebut dua pilotnya dilaporkan tewas.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito mengungkapkan, pesawat Cessna dengan nomor registrasi PK-SNR sebelumnya terbang dari Bandara Tanah Merah pada pukul 10.35 WIT dengan tujuan Koroway Batu.

Namun setibanya di lokasi tujuan, pesawat yang diawaki oleh Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro ditembaki separatis KKB Papua

"Sekitar Pukul 11.00 WIT, Polres Boven Digoel telah menerima informasi dari kantor Bandara Tanah Merah di, bahwa telah terjadi penembakan di Bandara Koroway Batu," kata Cahyo.

Masih kata Cahyo, penembakan terjadi dari arah hutan samping area Bandara Koroway Batu. Kedua Pilot dan Kopilot pesawat tersebut dipastikan tewas dalam insiden penembakan.

 

