Polisi Tangkap Wali Murid Penganiaya Guru di Sampang, Sita Sebilah Celurit

SAMPANG – Polisi menangkap dua pelaku pengeroyokan guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Kedua pelaku yakni, orang tua murid berinisial S dan keponakannya berinisial H. Keduanya ditangkap di rumahnya Desa Batuporo Barat, Kecamatan Kedungdung.

"Setelah menerima laporan dari korban, kami langsung melakukan penyelidikan dan hasil visum menunjukkan adanya bekas kekerasan,''ujar Kasi Humas Polres Sampang, AKP Eko Puji Waluyo, Senin (9/2/2026).

''Setelah bukti dinyatakan lengkap, petugas bergerak mengamankan S dan H di wilayah Desa Batuporo Barat,"lanjutnya.

Akibat pengeroyokan tersebut, korban AR mengalami luka lebam serius di sekujur tubuh, terutama pada bagian punggung dan leher.

Diketahui, kasus pengeroyokan guru ini sempat viral di media sosial dan mengundang keprihatinan luas dari kalangan pendidik serta netizen.

Saat ini, kedua pelaku telah mendekam di sel tahanan Mapolres Sampang untuk menjalani pemeriksaan intensif guna mendalami motif pasti di balik aksi nekat mereka terhadap tenaga pendidik tersebut.

Atas perbuatannya, S dan H kini terancam kehilangan kebebasan dalam waktu yang cukup lama. Polisi menjerat kedua pelaku dengan pasal berlapis.