Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duduk Perkara Habib Bahar Jadi Tersangka Penganiayaan Anggota Banser di Tangerang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |19:21 WIB
Duduk Perkara Habib Bahar Jadi Tersangka Penganiayaan Anggota Banser di Tangerang
Habib Bahar (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

TANGERANG — Habib Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kota Tangerang, Banten. Berikut kronologinya.

Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Awaludin Kanur, menjelaskan peristiwa dugaan penganiayaan itu terjadi pada Minggu 21 September 2025 lalu saat Bahar mendatangi sebuah acara di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang.

“Seorang anggota Banser saat itu mendatangi lokasi tersebut untuk mendengarkan ceramah dari Bahar bin Smith,” kata Awaludin, Minggu (1/2/2026).

Saat korban mendekat untuk menyalami Bahar, sekelompok orang yang mengawal kegiatan itu mengadangnya. Korban kemudian dibawa ke salah satu ruangan dan mendapat kekerasan fisik.

“Anggota tersebut dibawa ke sebuah ruangan, dan terjadi kekerasan fisik hingga babak belur,” ujar Awaludin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/338/3198916/habib_bahar-frCD_large.jpg
Jadi Tersangka Penganiayaan, Habib Bahar Bakal Diperiksa Polisi 4 Februari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/338/3198913/habib_bahar-Bqrp_large.jpg
Habib Bahar Ditetapkan Tersangka Penganiayaan di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement