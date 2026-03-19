Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Balasan Iran Hantam Fasilitas LNG Terbesar Dunia di Qatar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |07:37 WIB
Serangan Balasan Iran Hantam Fasilitas LNG Terbesar Dunia di Qatar (Al Jazeera)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Qatar menyatakan serangan rudal Iran terhadap Kota Industri Ras Laffan telah menyebabkan kerusakan signifikan. Ras Laffan merupakan fasilitas gas utama Qatar.

1. Iran Serang Fasilitas LNG Qatar

“Negara Qatar menyampaikan kecaman dan penolakan keras terhadap serangan Iran yang terang-terangan yang menargetkan Kota Industri Ras Laffan, yang menyebabkan kebakaran dan kerusakan signifikan pada fasilitas tersebut,” kata Kementerian Luar Negeri Qatar dalam sebuah pernyataan, melansir Al Jazeera, Kamis (19/3/2026). 

Kementerian Dalam Negeri Qatar mengatakan, kebakaran di lokasi tersebut telah berhasil dikendalikan untuk sementara. Tidak ada korban luka yang dilaporkan.

“Semua personel telah dipastikan keberadaannya dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan saat ini,” kata QatarEnergy, produsen gas alam cair (LNG) terbesar di dunia, pada Rabu.

Pengumuman tersebut disampaikan beberapa jam setelah Iran mengancam akan menyerang fasilitas minyak dan gas di seluruh wilayah Teluk sebagai balasan atas serangan Israel terhadap ladang gas South Pars, seiring terus meningkatnya dampak dari perang Amerika Serikat-Israel di negara tersebut.

Peringatan Iran tentang serangan ditujukan pada kompleks petrokimia Mesaieed Qatar, Perusahaan Holding Mesaieed dan Kilang Ras Laffan; Kilang Samref Arab Saudi dan kompleks petrokimia Jubail; dan ladang gas Al Hosn Uni Emirat Arab.

Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan atase militer dan keamanan kedutaan Iran sebagai persona non grata, bersama dengan staf mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/337/3207706//iran-iko6_large.jpg
Israel Klaim Bunuh Menteri Intelijen Iran dalam Serangan di Teheran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/337/3207675//jk_bertemu_dubes_iran-cl8r_large.jpg
JK Sebut PMI Bakal Kirim Bantuan Obat-Obatan ke Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/18/3207538//sekretaris_dewan_keamanan_nasional_iran_ali_larijani-yeVc_large.jpg
Garda Revolusi Iran Konfirmasi Kematian Ali Larijani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/338/3207478//pemerintah-1fYX_large.jpg
Perang Makin Berkobar! Pramono Akan Terapkan WFH untuk Hemat BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/18/3207458//sekretaris_dewan_keamanan_nasional_tertinggi_iran_ali_larijani-ZEFf_large.jpg
Israel Klaim Tewaskan Kepala Keamanan Iran, Ali Larijani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/320/3207323//airlangga-ehMy_large.jpg
Perang AS-Israel vs Iran Memanas, Airlangga Sebut Ekonomi Indonesia Tetap Kuat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement