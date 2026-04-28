HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Ajukan Proposal kepada AS untuk Buka Selat Hormuz, Akhiri Perang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |17:05 WIB
Ilustrasi.
JAKARTA - Iran telah mengajukan proposal baru kepada Amerika Serikat (AS) untuk membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri perang, dengan menunda negosiasi nuklir ke tahap selanjutnya. Proposal ini diajukan Teheran untuk memecah kebuntuan dalam pembicaraan damai, demikian dilaporkan Axios, mengutip sejumlah sumber.

Seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya dan dua sumber lain yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada media tersebut bahwa Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebutkan rencana tersebut selama kunjungan berturut-turut ke Islamabad. Ia memberi tahu para mediator dari Pakistan, Mesir, Turki, dan Qatar bahwa kepemimpinan Iran tidak memiliki konsensus internal tentang cara menangani tuntutan nuklir Washington.

AS sendiri telah bersikeras agar Iran membongkar program nuklirnya dan menyerahkan semua uranium yang telah diperkaya.

Proposal tersebut, yang disampaikan ke Gedung Putih melalui perantara Pakistan, dilaporkan berfokus pada perpanjangan gencatan senjata atau bahkan mengakhiri perang, serta mencabut blokade AS terhadap Selat Hormuz. Berdasarkan rencana yang dilaporkan, pembicaraan nuklir tidak akan dimulai sampai blokade tersebut dicabut.

Program nuklir Iran telah lama menjadi pusat perselisihan antara Washington dan Teheran. Pemerintahan Obama membutuhkan lebih dari dua tahun pembicaraan internasional intensif untuk menghasilkan kesepakatan nuklir penting pada 2015, sebelum akhirnya Presiden Donald Trump menarik AS dari kesepakatan tersebut pada 2018.

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/18/3214918//menteri_luar_negeri_iran_abbas_araghchi-SKMq_large.jpg
Menlu Iran Araghchi Kunjungi Rusia, Temui Putin di Tengah Ketegangan Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/320/3214201//purbaya-kZnB_large.jpg
5 Fakta Purbaya Usulkan Pajak Kapal di Selat Malaka tapi Dibantah, Terinspirasi Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/320/3214771//emas-4Xsw_large.jpg
Siap-Siap, Harga Emas dan Minyak Meroket Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/18/3214531//kapal_induk_as-ZlrE_large.jpg
Trump Perintahkan AL AS "Tembak dan Bunuh" Kapal Penyebar Ranjau di Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214469//menhan-Y3vg_large.jpg
Menhan Sjafrie Kumpulkan Pensiunan Jenderal Bahas Misi Perdamaian di Lebanon hingga Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/18/3214429//ilustrasi-1zXE_large.jpg
Laporan: Perang di Iran Kuras Stok Rudal Strategis AS ke Tingkat Kritis
