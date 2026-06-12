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Kepala BGN: Anak Orang Kaya Sekarang Tidak Dapat MBG!

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |00:01 WIB
Kepala BGN: Anak Orang Kaya Sekarang Tidak Dapat MBG!
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang/Okezone
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JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa anak-anak dari keluarga kaya dipastikan tidak akan lagi menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari rencana refocusing anggaran program MBG agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Iya, penerima manfaat. Maksudnya yang mampu, yang kaya nanti tidak dapat lagi," ujar Nanik kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Dikatakan Nanik, rencana tersebut mendapat respons positif dari Presiden Prabowo Subianto. "Seneng, seneng banget," kata Nanik saat ditanya tanggapan Prabowo.

Dia melanjutkan, pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut akan dilakukan dalam pertemuan lanjutan dengan Presiden pada Jumat (12/6) sore. "Ini kan belum. Besok dibahasnya. Katanya besok sore. Besok sore," pungkasnya.

 

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