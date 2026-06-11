Pemerintah Targetkan Evaluasi Tata Kelola MBG Rampung dalam Satu Bulan

JAKARTA - Pemerintah sepakat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait tata kelola program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil sebagai respons atas desakan masyarakat yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap program ini.

"Jadi memang kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari program MBG ini. Kalau bicaranya waktu tentu secepat-cepatnya," kata Mensesneg Prasetyo Hadi usai mengikuti rapat koordinasi terkait MBG di Kantor Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Dia menyebut bahwa dalam evaluasi ini akan dilihat klaster yang menjadi permasalahan. Namun, untuk hal-hal yang sudah sesuai mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) akan tetap berjalan.

"Nah (tapi) ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang, kita benahi," ujarnya.

Di sisi lain, terkait pelaksanaan MBG di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang kini akan segera memprioritaskan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) untuk bisa secepatnya disalurkan.