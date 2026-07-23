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Sudaryono Jadi Kepala BGN, Istana Belum Bahas Pengganti Wamentan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |14:22 WIB
Sudaryono Jadi Kepala BGN, Istana Belum Bahas Pengganti Wamentan
Mensesneg Prasetyo (foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto belum membahas pengisian jabatan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) yang kosong setelah Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

"Belum, jadi berkenaan dengan posisi Wamentan memang sampai saat ini belum didiskusikan," kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026).

Prasetyo mengatakan, hingga kini belum ada pembahasan mengenai pengisian jabatan Wamentan. Menurutnya, Sudaryono juga baru meninggalkan jabatan tersebut sehari sebelumnya.

"Karena juga pengangkatan pejabat lama, Mas Sudaryono, Wamentan yang kemarin diminta menjadi Kepala BGN, kan juga baru satu hari," ujar Prasetyo.

"Jadi memang berkenaan dengan posisi jabatan Wamentan belum kita bicarakan," pungkasnya.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Sudaryono menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya.

 

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