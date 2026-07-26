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Prabowo-Jokowi Kompak Hadiri Pernikahan Putra Pengusaha Boy Thohir, Duduk Bersebelahan

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |20:36 WIB
Prabowo-Jokowi Kompak Hadiri Pernikahan Putra Pengusaha Boy Thohir, Duduk Bersebelahan
Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo menghadiri pernikahan anak Boy Thohir (Foto: akun @melangkahdaritimur.id/Binti M)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kompak menghadiri pernikahan putra pengusaha Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, Minggu (26/7/2026). Diketahui, putra Boy Thohir, Gamma Abdurrahman Thohir, menikah dengan Keelie Gunawan Susilo.

Ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, mengonfirmasi kehadiran Jokowi. Syarif mengatakan Jokowi hadir dalam prosesi akad nikah putra Boy Thohir.

"Ya tadi beliau menghadiri acara akad nikah anak Pak Boy Thohir," ujarnya.

Bahkan, Syarif mengungkapkan Jokowi dan Prabowo sempat duduk bersebelahan saat menghadiri acara tersebut. "Pak Jokowi dan Pak Prabowo duduk bersebelahan," kata Syarif.

Momen kehadiran para pemimpin nasional tersebut dibagikan melalui Instagram Story Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melalui akun @melangkahdaritimur.id pada Minggu.

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