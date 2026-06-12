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Putri Thailand Bajrakitiyabha Meninggal Dunia Setelah Koma 3 Tahun

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |11:20 WIB
Putri Thailand Bajrakitiyabha Meninggal Dunia Setelah Koma 3 Tahun
Putri Thailand Bajrakitiyabha Mahidol meninggal dunia (Foto: Handout/Thai Royal Household Bureau/AFP)
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BANGKOK - Keluarga Kerajaan Thailand berduka setelah Putri Bajrakitiyabha meninggal dunia pada usia 47 tahun. Putri sulung Raja Vajiralongkorn itu wafat setelah menjalani koma selama lebih dari tiga tahun sejak pingsan pada Desember 2022.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis istana pada Jumat (12/6/2026), Putri Bajrakitiyabha mengembuskan napas terakhir pada Kamis malam pukul 19.48 waktu setempat di Rumah Sakit Chulalongkorn, Bangkok.

"Tim medis memberikan perawatan semaksimal dan seketat mungkin, tetapi kondisinya terus memburuk secara progresif," demikian pernyataan istana, dilansir dari bbc.

Putri Bajrakitiyabha diketahui mengalami kolaps saat sedang berolahraga bersama anjing-anjing peliharaannya pada Desember 2022. Tim dokter saat itu menduga kondisi tersebut dipicu gangguan irama jantung yang sangat tidak teratur akibat infeksi mikoplasma yang menyerang jantungnya.

Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi keluarga kerajaan Thailand. Selain dikenal sebagai anggota kerajaan yang berprestasi, Bajrakitiyabha juga selama ini dianggap sebagai salah satu figur yang berpotensi memainkan peran penting dalam suksesi takhta Thailand yang hingga kini belum memiliki kepastian.

Lahir pada 7 Desember 1978, Bajrakitiyabha merupakan anak tertua dari tujuh bersaudara Raja Vajiralongkorn. Ia merupakan putri dari pernikahan pertama sang raja dengan Putri Soamsawali yang juga merupakan sepupunya.

 

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