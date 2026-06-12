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3 Pelaut India Tewas Akibat Serangan Kapal Tanker oleh AS di Lepas Pantai Oman

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |03:05 WIB
3 Pelaut India Tewas Akibat Serangan Kapal Tanker oleh AS di Lepas Pantai Oman
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NEW DELHI - Tiga pelaut India dipastikan tewas setelah serangan Amerika Serikat (AS) terhadap kapal tanker di dekat Selat Hormuz. Kabar ini muncul di saat India melaporkan insiden terpisah yang melibatkan sebuah kapal di lepas pelabuhan Shinas di Oman, serangan ketiga yang dikaitkan dengan Amerika Serikat minggu ini.

Insiden maritim terbaru terhadap MT Jalveer yang berbendera Guinea-Bissau terjadi sehari setelah militer AS menembaki MT Settebello yang berbendera Palau, juga di lepas pantai Oman.

Kapal MT Settebello membawa 24 pelaut India; tiga orang yang dilaporkan hilang pada Rabu (10/6/2026) dipastikan tewas pada Kamis (11/6/2026).

Serangan AS terhadap kapal-kapal yang membawa pelaut India terjadi pada saat Perdana Menteri India Narendra Modi kemungkinan akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan Presiden Donald Trump di sela-sela KTT Kelompok Tujuh (G7) minggu depan.

“Sangat disayangkan mengetahui insiden tragis di atas kapal MT Settebello yang berbendera Palau,” kata Menteri Perhubungan India, Sarbananda Sonowal, dalam sebuah pernyataan pada Kamis, merujuk pada serangan pada Rabu.

“Sayangnya, tiga pelaut India yang awalnya dilaporkan hilang kini dipastikan tewas setelah jenazah ditemukan dan diidentifikasi,” katanya, sebagaimana dilansir Al Jazeera.

“Saya telah menginstruksikan para pejabat untuk memastikan pemulangan segera anggota kru yang diselamatkan dan pengembalian jenazah yang meninggal dengan cepat untuk upacara pemakaman mereka,” tambahnya.

Kementerian Luar Negeri India memanggil seorang diplomat senior AS di New Delhi setelah serangan Settebello pada Rabu untuk menyampaikan "protes keras".

 

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