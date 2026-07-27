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AS Kekurangan Stok Rudal, Trump Tunda Serangan Besar-besaran Terhadap Iran

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |07:55 WIB
AS Kekurangan Stok Rudal, Trump Tunda Serangan Besar-besaran Terhadap Iran
Ilustrasi.
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WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunda serangan besar-besaran terhadap Iran karena kekhawatiran bahwa Pentagon kekurangan rudal pertahanan udara, demikian laporan The New York Times, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Kedua pihak telah saling melancarkan serangan selama hampir dua minggu sejak gencatan senjata rapuh yang dicapai sebelumnya runtuh. Washington dan Teheran saling menuduh melanggar nota kesepahaman 14 poin yang ditandatangani pada 17 Juni.

Pada Kamis (23/7/2026), Trump mengancam Iran dan Houthi dengan "hukuman militer besar" setelah kelompok yang berbasis di Yaman itu menyerang dua kapal tanker minyak Saudi, dan mengatakan kepada Axios bahwa ia sedang mempertimbangkan "serangan besar-besaran" terhadap Iran yang akan "lebih besar dari sebelumnya."

Menurut artikel yang diterbitkan NYT pada Sabtu (25/7/2026), keputusan tersebut menyusul pertemuan dengan penasihat senior dan pejabat kabinet sehari sebelumnya yang dilaporkan berfokus pada berkurangnya persediaan pencegat Patriot dan pertahanan udara lainnya di Pentagon. Dua orang yang diberi pengarahan tentang diskusi tersebut mengatakan kepada media bahwa para pejabat juga khawatir akan perang regional yang lebih luas, yang akan mengasingkan sekutu Teluk yang rentan terhadap pembalasan Iran, penurunan ekonomi global, serta krisis energi dan pengungsi yang semakin meningkat.

Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine dilaporkan memperingatkan bahwa operasi besar-besaran dapat dilakukan, tetapi akan secara berbahaya mengurangi jumlah rudal pencegat yang tersedia untuk Komando Pusat AS. Juru bicaranya menolak berkomentar ketika dihubungi oleh media tersebut.

“Hampir tidak ada, jika ada, di lingkaran dalam Trump yang percaya bahwa rencana untuk meningkatkan eskalasi itu bijaksana,” tulis NYT, mengutip dua orang yang diberi pengarahan tentang diskusi tersebut. Seorang pejabat senior AS berpendapat bahwa serangan lebih lanjut membuat Iran tetap bersatu dan fokus pada ancaman eksternal daripada memaksa negosiasi.

 

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