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Perang di Iran Telah Telan Biaya Rp671 Triliun, Menhan AS Minta Dana Tambahan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |00:05 WIB
Perang di Iran Telah Telan Biaya Rp671 Triliun, Menhan AS Minta Dana Tambahan
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth.
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WASHINGTON - Perang dengan Iran telah menelan biaya sekitar USD37,5 miliar (Rp671 triliun) bagi Amerika Serikat (AS) sejauh ini. Angka tersebut meningkat hampir USD8 miliar (Rp143 triliun) sejak perkiraan terakhir pada Mei, kata Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

Hegseth mengatakan kepada Komite Alokasi Senat bahwa sangat mendesak bagi para anggota parlemen untuk menyetujui tambahan USD87 miliar (Rp1,57 kuadriliun) dana Kongres untuk Pentagon, dengan USD67 miliar (Rp1,19 kuadriliun) di antaranya dialokasikan untuk operasi di Timur Tengah.

Sidang tersebut beberapa kali terganggu oleh para demonstran anti-perang dan berakhir dengan adu mulut antara Menteri Pertahanan dan seorang senator.

Ini adalah penampilan pertama Hegseth di Capitol Hill sejak permusuhan antara AS dan Iran dimulai kembali pekan lalu dan terjadi setelah tiga tentara Amerika dipastikan tewas di wilayah tersebut.

Pada bulan April, Gedung Putih meminta Kongres menyediakan dana USD1,5 triliun (Rp26,8 kuadriliun) untuk Pentagon selama tahun fiskal berikutnya, yang akan meningkatkan pengeluaran militer Amerika ke tingkat tertinggi sepanjang masa di era modern.

Amerika Serikat melakukan serangan udara untuk hari ke-11 berturut-turut pada Selasa (21/7/2026). Iran membalas dengan serangan-serangan balasan terhadap AS dan sekutunya di Timur Tengah.

 

      
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