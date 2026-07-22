Jadi PM Baru, Andy Burnham Izinkan AS Gunakan Pangkalan Inggris untuk Serang Iran

LONDON - Perdana Menteri baru Andy Burnham telah menyetujui penggunaan pangkalan militer Inggris oleh Amerika Serikat (AS) untuk apa yang disebut Inggris sebagai serangan defensif terhadap Iran. Ini merupakan kelanjutan dari kebijakan pendahulunya, Keir Starmer, di tengah meningkatnya perang Presiden Donald Trump terhadap Iran.

Starmer memimpin pertemuan para menteri dan pejabat senior pada Jumat (17/7/2026) untuk membahas kebijakan Inggris setelah dimulainya kembali operasi AS awal bulan ini, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Para menteri dalam pertemuan itu memutuskan untuk melanjutkan kebijakan yang ada bahwa pangkalan di Diego Garcia di Samudra Hindia dan RAF Fairford di Gloucestershire, Inggris, dapat digunakan oleh pesawat AS yang melakukan misi untuk melawan ancaman rudal Iran dan lokasi yang digunakan untuk menargetkan Selat Hormuz, kata sumber tersebut.

Burnham, yang menjadi perdana menteri pada Senin (20/7/2026), telah diberitahu tentang diskusi tersebut dan menyetujui keputusan yang diambil, tambah mereka. Mereka berbicara dengan syarat anonimitas saat membahas masalah keamanan.

Ia akan melanjutkan kebijakan pemerintah sebelumnya dalam hal menyetujui pangkalan Inggris untuk apa yang disebut serangan defensif AS, kata sumber tersebut. Ini berarti pangkalan Inggris kemungkinan akan digunakan untuk beberapa operasi Amerika saat ini.

Keputusan itu muncul setelah hari ke-10 aksi AS yang diperbarui. Komando Pusat AS mengatakan telah menargetkan pusat komando militer Iran, lokasi peluncuran, dan pertahanan udara semalam.

Tindakan Penyeimbangan

Namun demikian, keputusan yang diambil oleh Starmer terbukti sulit secara politik karena ia berada di bawah tekanan dari sayap kiri Inggris untuk mencegah penggunaan pangkalan tersebut, dan dari Trump untuk memperluas peran Inggris dalam mendukung perang.